Major Crimes
Folge 20: Schockwellen (1)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Dem Familienvater Albert Luna wird in seinem Haus zweimal ins Gesicht geschossen. Die Ermittler entdecken auf dem Arm des Opfers ein Gangtattoo. Der Mann ist polizeibekannt, weil er vor vielen Jahren straffällig wurde. Die Tatortbegehung wirft etliche Fragen auf - und plötzlich geschieht das Unfassbare: Eine Bombe explodiert vor Lunas Haus und tötet eine Ermittlerin.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen