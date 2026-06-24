Major Crimes
Folge 4: Unter die Haut
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Bei einer Hausbesichtigung wartet eine böse Überraschung auf die Lieutenants Provenza und Flynn: Die Immobilienmaklerin Heather Lutz treibt tot im Pool. Die attraktive Frau hat sich in ihrem Job nicht nur Freunde gemacht. Um Häuser zu verkaufen, war sie zu allem bereit. Und auch in ihrem Privatleben hat Heather die Menschen gerne hinters Licht geführt, um ihren Vorteil daraus zu ziehen. Die Liste möglicher Täter ist dementsprechend lang.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen