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Major Crimes

Geschiedene Leute

WarnerStaffel 5Folge 9vom 24.06.2026
Geschiedene Leute

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Major Crimes

Folge 9: Geschiedene Leute

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Ein Mann liegt blutüberströmt im griechischen Theater von L.A. Der Ort ist öffentlich zugänglich und wird gerne von Joggern genutzt. Als die Ermittler erfahren, dass es sich bei dem Opfer um einen äußerst erfolgreichen Scheidungsanwalt handelt, rechnen sie mit einer langen Liste von Verdächtigen. Schnell gerät jedoch der gewaltbereite Ex-Mann seiner letzten Mandantin ins Visier der Polizisten.

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