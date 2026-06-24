Major Crimes
Folge 11: Verblendet (2)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
In einem Gerichtssaal kommt es zur Katastrophe, als sich der Mörder Dwight Darnell einer Waffe bemächtigt und um sich schießt. Der Mann hatte vorgegeben, sich selbst zu verteidigen, und konnte somit auf die Beweismaterialien - unter anderem auf eine Pistole - zugreifen. Die Ermittler vermuten eine Verschwörung, da die Schusswaffe geladen war und der Attentäter somit Hilfe von außen gehabt haben muss.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen