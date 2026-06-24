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Major Crimes

Ein Mann sieht rot

WarnerStaffel 5Folge 7vom 24.06.2026
Ein Mann sieht rot

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Major Crimes

Folge 7: Ein Mann sieht rot

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Ein Überwachungsvideo zeigt, wie ein Mann im Büro eines Abschleppdienstes um sich schießt. Er tötet die Mitarbeiter und holt aus seinem Wagen auf dem Abstellhof weitere Waffen. Der Täter ist schnell ermittelt: Es handelt sich um Elliot Chase. Der Ingenieur musste in letzter Zeit viel ertragen - und nun rächt er sich allem Anschein nach an jedem, dem er eine Mitschuld an seinem Schicksal gibt.

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