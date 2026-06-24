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Major Crimes

Serien-Mörder

WarnerStaffel 5Folge 8vom 24.06.2026
Serien-Mörder

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Major Crimes

Folge 8: Serien-Mörder

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Ein bekannter Schauspieler wird von seinem Assistenten tot aufgefunden. Er starb an einer Überdosis. Dass der junge Mann ein Drogen- und Alkoholproblem hatte, ist in seinem nahen Umfeld kein Geheimnis. Doch seit Kurzem war der Filmstar clean. Die Ermittler müssen nun herausfinden, ob Chris einen Rückfall erlitten hat oder einer tödlichen Intrige zum Opfer gefallen ist.

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