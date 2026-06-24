Major Crimes
Folge 8: Serien-Mörder
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein bekannter Schauspieler wird von seinem Assistenten tot aufgefunden. Er starb an einer Überdosis. Dass der junge Mann ein Drogen- und Alkoholproblem hatte, ist in seinem nahen Umfeld kein Geheimnis. Doch seit Kurzem war der Filmstar clean. Die Ermittler müssen nun herausfinden, ob Chris einen Rückfall erlitten hat oder einer tödlichen Intrige zum Opfer gefallen ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen