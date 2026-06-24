Major Crimes
Folge 12: Verblendet (3)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Sharon hadert mit sich, weil sie nach den tödlichen Schüssen auf den Killer Dwight Darnell keine Schuldgefühle verspürt. Sie hat zwar aus Notwehr gehandelt, aber dennoch wundert sie sich, dass sie überhaupt kein Mitgefühl für den Toten empfindet. Zeitgleich wird die Leiche einer jungen Frau gefunden, die offenbar in Verbindung zu Darnell stand.
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen