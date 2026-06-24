Major Crimes
Folge 17: Aus heiterem Himmel
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
In über 12 Metern Höhe befindet sich eine Leiche in einem Baum, die vom Himmel gefallen zu sein scheint. Zunächst weiß niemand, wie sie dorthin gelandet ist. Die Polizeiarbeit wird erschwert, als Dr. Morales mit seinem Vater, einem Detective im Ruhestand, erscheint und seine Kollegen um einen merkwürdigen Gefallen bittet: Er hat ein wenig bei der Beschreibung seiner Aufgaben in dem Mordfall übertrieben - und nun sollen Dr. Morales' Kollegen so tun, als leite er die Ermittlungen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen