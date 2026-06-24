Major Crimes
Folge 6: Touristenfalle
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein Touristenpaar aus England wird angegriffen und ausgeraubt. Während die Frau leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht wird, können die Rettungskräfte bei ihrem Mann nur noch den Tod feststellen. Er wurde erschossen. Handelt es sich bei ihm um ein Zufallsopfer, oder steckt mehr hinter der grausamen Tat?
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen