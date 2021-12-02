Zum Inhalt springenBarrierefrei
Marvellous Milly

Milly und der Woll-Wasch-Maschine

RiCStaffel 1Folge 11
Milly und der Woll-Wasch-Maschine

Folge 11: Milly und der Woll-Wasch-Maschine

7 Min.

Als der Professor eine Putzmaschine erfindet, nutzt Milly diese als Schönheitssalon für Schafe. Black Cat liebt nämlich den Frühjahrsputz und hat durch die Maschine ihr Hobby bedroht gesehen. Nun sind sowohl der Kater als auch die Schafe glücklich.

