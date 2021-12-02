Marvellous Milly
Folge 13: Milly und die Mehr-Zeit-Uhr
7 Min.
Es ist Zeit zum Baden und zum Schlafen gehen. Aber Milly hat heute noch nicht genug gespielt. Sie hat eine Idee: die "Mehr-Zeit-Uhr" für alle, die noch etwas mehr Zeit brauchen. Diese Idee kommt auch dem Professor entgegen.
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB