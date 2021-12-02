Milly und der Um-Eingestelle-Fixe-MixerJetzt kostenlos streamen
Marvellous Milly
Folge 3: Milly und der Um-Eingestelle-Fixe-Mixer
7 Min.
Als Milly einen Geburtstagskuchen für ihren Vater zubereitet, wird der Teig zu hart zum Kneten. Schnell muss sie sich etwas einfallen lassen, um die Funktionen ihres Mixers zu verbessern. Allerdings mixt dieser dann zu kraftvoll.
