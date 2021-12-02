Milly und der Verregnete StrandnachmittagJetzt kostenlos streamen
Marvellous Milly
Folge 8: Milly und der Verregnete Strandnachmittag
7 Min.
Der Professor hat Milly und Black Cat den ganzen Tag mit seinen alten Dias gelangweilt. Als Ausgleich bietet er ihnen einen Ausflug zum Strand an. Aber bis Milly alle ihre Strandsachen zusammen hat, fängt es an zu regnen.
Genre:Elternschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB