Marvellous Milly

Milly und der Verlorene-Socken-Sucher

RiCStaffel 1Folge 6
Folge 6: Milly und der Verlorene-Socken-Sucher

7 Min.

Der Professor will die Wäsche machen, doch die Hälfte von Millys Socken ist mal wieder verschwunden. Doch Socken zu suchen ist so langweilig, dass Milly eine Erfindung ihres Vaters umfunktioniert und damit den Verlorene-Socken-Sucher erfindet.

