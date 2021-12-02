Milly und der vermisste Hamster-FängerJetzt kostenlos streamen
Marvellous Milly
Folge 5: Milly und der vermisste Hamster-Fänger
7 Min.
Milly soll auf den Schul-Hamster Humpy aufpassen. Sie und ihr Freund Sam nehmen ihre Aufgabe sehr ernst, was Black Cat eifersüchtig werden lässt. Sie lässt ihren Rivalen frei. Der verschwundene Hamster versetzt Milly und Sam in helle Aufregung.
Genre:Elternschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB