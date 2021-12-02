Milly und der Medizin-Versüß-LöffelJetzt kostenlos streamen
Marvellous Milly
Folge 4: Milly und der Medizin-Versüß-Löffel
7 Min.
Milly ist erkältet. Der Professor steckt sie ins Bett und Black Cat spielt Krankenschwerster. Sie verschreibt Milly eine eklige Medizin. Doch Milly mag die Medizin nicht und außerdem ist ihr langweilig. Doch dann hat sie eine Idee für eine Erfindung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Marvellous Milly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Elternschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB