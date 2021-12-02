Milly und die Hopse-Pfützen-HüpferJetzt kostenlos streamen
Marvellous Milly
Folge 7: Milly und die Hopse-Pfützen-Hüpfer
7 Min.
Tante Irmatrude hat schlechte Laune. Erst verliert sie beim Karten spielen, dann beim `Himmel-und-Hölle' spielen. Mit Black Cats Idee erfinden sie den Hopse-Pfützen-Hüpfer, den man sogar zum `Himmel-und-Hölle' spielen benutzen kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Elternschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB