Marvellous Milly

Milly und die Magnetische Mixtur

RiCStaffel 1Folge 12
Milly und die Magnetische Mixtur

Milly und die Magnetische Mixtur

Marvellous Milly

Folge 12: Milly und die Magnetische Mixtur

7 Min.

Millys Anziehsachen sind überall verstreut. Wie schön wäre es, wenn sie alle magnetisch wären und von alleine auf die Wäscheleine fliegen würden. Der Professor ist von dieser Idee sofort begeistert und erfindet das `magnetische Waschpulver'.

