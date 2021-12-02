Milly und die Magnetische MixturJetzt kostenlos streamen
Folge 12: Milly und die Magnetische Mixtur
7 Min.
Millys Anziehsachen sind überall verstreut. Wie schön wäre es, wenn sie alle magnetisch wären und von alleine auf die Wäscheleine fliegen würden. Der Professor ist von dieser Idee sofort begeistert und erfindet das `magnetische Waschpulver'.
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB