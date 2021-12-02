Milly und der Schuh-Rot-FärberJetzt kostenlos streamen
Marvellous Milly
Folge 9: Milly und der Schuh-Rot-Färber
7 Min.
Milly bekommt neue Schuhe. Ein Paar rote Schuhe gefallen ihr auf Anhieb am besten. Leider gibt es in ihrer Größe nur welche in langweiligem Braun. Black Cat sieht Millys Enttäuschung und sie erfinden gemeinsam den Rot-Schuh-Färber.
Marvellous Milly
Genre:Elternschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB