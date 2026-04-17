Match my Ex
Folge 1: Zurück in der Ex-Villa
38 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Auf die fünf Single-Männer wartet die erste Challenge: Sie müssen ihre Exen mit einem potentiellen Traummann vermatchen. Wer handelt hier im Sinne der Ex und wer hat keine Lust auf Konkurrenz?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH