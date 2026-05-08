Intensive Momente und VertrauensfragenJetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 9: Intensive Momente und Vertrauensfragen
32 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Nach der X-Night muss ein Mann die Villa verlassen. Aurelia gerät mit Calvin O. ins Zweifeln und sucht ausgerechnet bei ihrem Ex Rat. Die X-Suite öffnet ihre Türen und bietet einem Match die Chance auf eine intensive Nacht zu zweit. Christin hat Lust, mit mehreren Männern zu flirten - doch das kommt nicht bei allen gut an.
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Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH