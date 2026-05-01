Emotionen am Limit: Romantik und ÄrgerJetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 7: Emotionen am Limit: Romantik und Ärger
38 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Joanna ist sauer auf Calvin S., weil er Christin beim Flaschendrehen geküsst hat. Anna und Danjel genießen ein romantisches Einzeldate am Strand. Doch das idyllische Date wird plötzlich von einer bösen Überraschung unterbrochen. Währenddessen sorgt auf der Party in der Villa ein überraschender Kuss für Aufregung. Emotionen und Drama sind in dieser Folge garantiert.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH