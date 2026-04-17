Match my Ex
Folge 3: Kampf um die X-Suite
38 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Emma und Tim sowie Christin und Calvin O. wollen in die X-Suite – doch die bietet nur Platz für ein Match. Welches Match schnappt sich den Schlüssel für die Suite und darf eine romantische Nacht in Zweisamkeit verbringen? Henna und Leandro nutzen den ersten Abend dagegen für ein emotionales klärendes Gespräch. Beim Speeddating am nächsten Tag lernen die Frauen der Villa den neuesten Bewohner kennen. Die Entscheidungen des Abends sorgen für spürbare Unruhe.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH