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Match my Ex

Kampf um die X-Suite

JoynStaffel 2Folge 3vom 17.04.2026
Kampf um die X-Suite

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Folge 3: Kampf um die X-Suite

38 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Emma und Tim sowie Christin und Calvin O. wollen in die X-Suite – doch die bietet nur Platz für ein Match. Welches Match schnappt sich den Schlüssel für die Suite und darf eine romantische Nacht in Zweisamkeit verbringen? Henna und Leandro nutzen den ersten Abend dagegen für ein emotionales klärendes Gespräch. Beim Speeddating am nächsten Tag lernen die Frauen der Villa den neuesten Bewohner kennen. Die Entscheidungen des Abends sorgen für spürbare Unruhe.

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