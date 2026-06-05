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Match my Ex

Keine Grenzen für Flirtwillige

JoynStaffel 2Folge 17vom 05.06.2026
Keine Grenzen für Flirtwillige

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Folge 17: Keine Grenzen für Flirtwillige

34 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Rina fühlt sich von Leandro zunehmend vernachlässigt. Will er das Match mit ihr überhaupt noch oder hängt sein Herz noch zu sehr an der ausgeschiedenen Francesca? Beim "Festival der Liebe" wird aus der Party für einige Exen schnell ein Flirtparadies. Besonders Sabrina scheint ihre Grenzen neu auszuloten. Ein unerwarteter Kuss sorgt für Aufsehen in der Villa und die Frage: Wie ernst meinen es Sabrina und Julius wirklich miteinander?

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