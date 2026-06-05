Keine Grenzen für FlirtwilligeJetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 17: Keine Grenzen für Flirtwillige
34 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Rina fühlt sich von Leandro zunehmend vernachlässigt. Will er das Match mit ihr überhaupt noch oder hängt sein Herz noch zu sehr an der ausgeschiedenen Francesca? Beim "Festival der Liebe" wird aus der Party für einige Exen schnell ein Flirtparadies. Besonders Sabrina scheint ihre Grenzen neu auszuloten. Ein unerwarteter Kuss sorgt für Aufsehen in der Villa und die Frage: Wie ernst meinen es Sabrina und Julius wirklich miteinander?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH