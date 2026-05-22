Reue, Taktik und heimliche DatesJetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 13: Reue, Taktik und heimliche Dates
34 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Nach einer Nacht in der X-Suite gibt es für Julius und Christin Klärungsbedarf. Julius spricht sich mit Henna aus und Christin erkennt, dass ihre Entscheidungen Konsequenzen haben. Die nächste X-Night wirft ihre Schatten voraus und die Strategiegespräche starten. Beim Spiel "Date my Ex" manipulieren die Ex-Partner ein Date, und Julius und Sabrina kommen sich näher. Tim steht ein besonderes Treffen bevor.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH