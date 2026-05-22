Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match my Ex

Reue, Taktik und heimliche Dates

JoynStaffel 2Folge 13vom 22.05.2026
Reue, Taktik und heimliche Dates

Reue, Taktik und heimliche DatesJetzt kostenlos streamen

Match my Ex

Folge 13: Reue, Taktik und heimliche Dates

34 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Nach einer Nacht in der X-Suite gibt es für Julius und Christin Klärungsbedarf. Julius spricht sich mit Henna aus und Christin erkennt, dass ihre Entscheidungen Konsequenzen haben. Die nächste X-Night wirft ihre Schatten voraus und die Strategiegespräche starten. Beim Spiel "Date my Ex" manipulieren die Ex-Partner ein Date, und Julius und Sabrina kommen sich näher. Tim steht ein besonderes Treffen bevor.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Match my Ex
Joyn
Match my Ex

Match my Ex

Alle 2 Staffeln und Folgen