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Match my Ex

Ein neuer Ex boxt sich ins Liebeschaos

JoynStaffel 2Folge 15vom 29.05.2026
Ein neuer Ex boxt sich ins Liebeschaos

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Folge 15: Ein neuer Ex boxt sich ins Liebeschaos

35 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Nach der letzten X-Night versuchen die Bewohner, ihre neuen Matches zu sortieren. Doch mit Fabrizio zieht ein neuer Ex in die Villa ein und boxt sich direkt mitten rein in das Liebeschaos. Wie wird seine Ex Rina reagieren? Und kann der ehemalige Schweizer Bachelor mit seinem Charme das Herz der Ladies erobern? Währenddessen holen Tim und Emma die fehlenden Tage in der X-Suite nach und bringen die X-Suite zum Glühen.

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