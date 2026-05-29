Match Check mit KonsequenzenJetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 16: Match Check mit Konsequenzen
31 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Beim Match Check "Beziehungsbaustelle" stehen die Matches erneut auf dem Prüfstand. Wer schafft es, zerbrochene Herzen zu reparieren und wer ist als Bauleiter der Gefühle komplett überfordert? Während einer Party brodelt es in der Villa. Julius gerät unter Druck, weil die Frauen sein Spiel langsam durchschauen. Eine unbedachte Bemerkung von Daniel sorgt für eine Eskalation zwischen ihm und seiner Ex und lässt Anna zweifeln.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH