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Match my Ex

Match Check mit Konsequenzen

JoynStaffel 2Folge 16vom 29.05.2026
Match Check mit Konsequenzen

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Folge 16: Match Check mit Konsequenzen

31 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Beim Match Check "Beziehungsbaustelle" stehen die Matches erneut auf dem Prüfstand. Wer schafft es, zerbrochene Herzen zu reparieren und wer ist als Bauleiter der Gefühle komplett überfordert? Während einer Party brodelt es in der Villa. Julius gerät unter Druck, weil die Frauen sein Spiel langsam durchschauen. Eine unbedachte Bemerkung von Daniel sorgt für eine Eskalation zwischen ihm und seiner Ex und lässt Anna zweifeln.

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