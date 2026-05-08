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Match my Ex

Neue Ex, neue Unruhe: Speeddating und Match-Check

JoynStaffel 2Folge 10vom 08.05.2026
Neue Ex, neue Unruhe: Speeddating und Match-Check

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Match my Ex

Folge 10: Neue Ex, neue Unruhe: Speeddating und Match-Check

38 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Eine neue Ex sorgt beim Einzug in die Villa für Unruhe. Beim Speeddating fliegen mit heißen Dance-Moves die Funken, doch Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Die Stimmung ist ausgelassen, aber die Spannung steigt. Beim Match-Check müssen sich die bestehenden Paare beweisen. Wer besteht den Test - und wer gerät ins Straucheln?

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