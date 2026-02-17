Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge 19: Mit vereinten Kräften
45 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6
Angela war lange Zeit obdachlos und hat das Sorgerecht für ihre Kinder verloren. Mit der Unterstützung einer wohltätigen Organisation hat sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen und sucht gemeinsam mit ihren Söhnen ein Haus. Freiwillige aus ganz Mississippi helfen Ben und Erin bei der Renovierung. Die Profis und die Helfer verwandeln das kleine Anwesen in ein gemütliches Zuhause für Angela und ihre Kinder.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Kleinstadt-Traumhaus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH