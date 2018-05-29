Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 29.05.2018: Lupe und Ashley D.
Nachdem Lupe aufgrund ihres Übergewichts 10 Jahre ans Bett gefesselt war, hat sie nun rund die Hälfte ihres Gewichts verloren. Trotz ihrer Erfolge ringt sie hart mit sich: mit einer Operation soll ihr überschüssige Haut entfernt werden, doch dafür müssen noch einige Pfunde purzeln. Ist am Ende alles reine Kopfsache? Auch Ashely hat ihr Körpergewicht halbieren können. Durch ihre neugewonnene Unabhängigkeit verbessert sich auch die Beziehung zu ihrem Sohn Patrick, der jahrelang die Pflege seine Mutter übernehmen musste. Doch Ashley ist psychisch immer noch labil und kämpft damit, weitere Kilos zu verlieren. Aufgrund psychosomatischer Symptome glaubt sie, von der Hüfte abwärts gelähmt zu sein. Nun muss sie härter denn je kämpfen, um ihr Ziel zu erreichen, ein ganz normales Leben führen zu können.