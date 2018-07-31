Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 31.07.2018: Melissa Morris
89 Min.Folge vom 31.07.2018Ab 12
Vor elf Jahren war Melissa glücklich verheiratet, aber mit fast 300 Kilo krankhaft fettleibig. Da ihr Übergewicht lebensbedrohend ist, lässt sich die Familienmutter bei Dr. Now behandeln und unterzieht sich einer Magen-Bypass-OP. Drei Jahre später hat die Texanerin unglaubliche 227 Kilo abgenommen und passt in Kleidergröße 36. Doch nach drei Schwangerschaften sind wieder 70 Kilo mehr auf der Waage und Melissa kämpft mit den verhassten Extrapfunden. Große Eheprobleme und die folgende Trennung von ihrem Mann haben ihr Leben inzwischen nicht leichter gemacht. Wird es die alleinerziehende Mutter trotzdem schaffen, ihr Traumgewicht zurückzubekommen?
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.