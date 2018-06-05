Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 05.06.2018: Brittani und Sean
89 Min.Folge vom 05.06.2018Ab 12
Vor ihrer OP zur Gewichtsreduktion wog Brittani 275 Kilo. Da sie als Kind missbraucht wurde, wollte sie ihre Angstzustände mit Essen bezwingen. Doch jetzt bringt Brit nur noch 170 Kilo auf die Waage und ist hoch motiviert: Sie will weitere 100 Kilo abnehmen und die überschüssige Haut entfernen lassen. Auch die Beziehung zu Ehemann Bill ist besser geworden. Brittanis Geschichte ist eine von Dr. Nows Erfolgsstorys, sein Patient Sean hingegen macht ihm große Sorgen: Sean ist mit 455 Kilo einer der schwersten Menschen der Welt und permanent in Lebensgefahr. Vor der Magen-Bypass-OP muss er dringend abnehmen, doch offensichtlich ist seine Mutter sein größtes Hindernis.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.