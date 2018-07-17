Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 17.07.2018: Laura und Chay
89 Min.Folge vom 17.07.2018Ab 12
Mit 270 Kilo war Laura so dick, dass sie sich kaum bewegen und nicht mehr selbst versorgen konnte. Doch der Gedanke, von der Hilfe anderer abhängig zu sein, war grauenvoll für die Texanerin. Nach ihrem Magenbypass verlor Laura fast 140 Kilo und war fit wie nie zuvor. Doch dann gab es einen herben Rückschlag: Während ihrer ersten Hautentfernungs-OP wäre Laura fast gestorben und hat nun panische Angst vor weiteren Operationen. Auch Chay hat zwei Jahre nach ihrem Magenbypass mit Problemen zu kämpfen. Die 23-jährige Transgender-Frau hat nun zwar alle OPs zur Geschlechtsumwandlung hinter sich, doch das Leben in ihrer Kleinstadt ist nicht leichter geworden.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.