Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 24.07.2018: Bettie Jo und Susan
89 Min.Folge vom 24.07.2018Ab 12
Bettie Jo erwartet ein Kind, doch die stark übergewichtige Frau hat so große gesundheitliche Probleme, dass das Leben ihres ungeborenen Sohnes bedroht ist. Um die Überlebenschancen des Babys zu erhöhen, haben ihr die Ärzte geraten, das Diätprogramm abzubrechen. Und tatsächlich, die Geburt verläuft gut und Bettie Jos Kind kommt vollkommen gesund zur Welt. Wenig später zieht die junge Mutter mit Baby und Ehemann Josh bei ihrer Familie aus und in eine eigene Wohnung. Doch in der Ehe kriselt es. Der Druck, plötzlich Eltern zu sein, ist hoch. Außerdem bekommt Bettie Jo eine postnatale Depression und Angstzustände, die den Alltag des Paares sehr belasten.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.