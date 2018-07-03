Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 03.07.2018: Milla und Charity
89 Min.Folge vom 03.07.2018Ab 12
Als Charity knapp 360 Kilo auf die Waage bringt, kann sie sich kaum noch bewegen und ist eine Gefangene ihrer eigenen Fettmassen. Dann begibt sie sich in Behandlung bei Doktor Now, folgt seinem Diätplan und hat inzwischen drei OPs zur Gewichtsreduktion und Hautentfernung hinter sich. Die körperliche Verfassung der Familienmutter wird immer besser, doch inzwischen hat Tochter Charly eine extreme Form von Esssucht entwickelt und wird immer dicker. Charly wiegt schon mehr als ihre Mutter, und Charity befürchtet, dass sich ihr Kind auf dem gleichen destruktiven Weg wie früher sie selbst befindet. Kann sie sie von einem gesünderen Lebensstil überzeugen?
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.