Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 26.06.2018: Dottie und June
88 Min.Folge vom 26.06.2018Ab 12
Vor ihrer OP zur Gewichtsreduktion wog Dottie 291 Kilo. Sie konnte sich kaum bewegen, musste sich aber trotzdem um ihre zwei Kinder kümmern, darunter Daniel, der an zerebrale Kinderlähmung litt. Nach ihrem Besuch beim Adipositas-Experten Dr. Now bekommt Dottie die Auflage, 20 Kilo abzunehmen. Doch Daniels Zustand verschlechtert sich und die Familienmutter legt vor lauter Stress weiter an Gewicht zu. Nach ihrer Einweisung in eine Klinik schafft sie es endlich abzunehmen, bekommt einen Magenbypass und verliert weitere 60 Kilo. Dottie ist motiviert wie nie zuvor, bewegt sich viel und geht sogar ins Fitnessstudio. Doch dann stirbt ihr Sohn Daniel.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.