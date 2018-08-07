Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 07.08.2018: Steven und Justin Assanti
89 Min.Folge vom 07.08.2018Ab 12
Steven Assanti bekommt seine Fettsucht nicht in den Griff, im Gegenteil: Er nimmt weiter zu und erreicht ein Gewicht, das lebensgefährlich ist. Außerdem steht er vor einem Rückfall in die Medikamentenabhängigkeit. Dr. Now befürchtet, dass sein Patient sterben wird, wenn er sein Leben nicht sofort umstellt. Sein jüngerer Bruder Justin verabscheut Steven so sehr, dass er nicht einmal in derselben Stadt wohnen möchte. Trotzdem entscheidet er sich, Dr. Nows Unterstützung beim Kampf gegen die Kilos anzunehmen und auch nach Houston zu ziehen. Nach einem Jahr sind die Brüder wieder vereint, doch die alte Feindseligkeit ist weiterhin präsent.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.