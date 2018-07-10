Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 10.07.2018: Joe W. und Pauline
89 Min.Folge vom 10.07.2018Ab 12
Joes fettleibiger Körper ist sein größter Feind. Vor seiner OP zur Gewichtsreduktion bringt er 359 Kilo auf die Waage, findet dann aber Facharzt Dr. Now in Houston, der den Eingriff vornehmen will, sobald Joe mindestens 60 Kilo abgespeckt hat. Um die emotionalen Auslöser für seine Esssucht zu bewältigen, schickt er den jungen Mann zu einer Psychotherapeutin - und die Behandlung schlägt an: Nach einer Magenbypass-OP und einer folgenden Hautentfernung am Bauch, fühlt sich Joe gut wie nie zuvor, lernt im Internet die hübsche Sarah kennen, reist zu ihr nach Iowa und plant inzwischen die Hochzeit mit der alleinerziehenden Mutter.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.