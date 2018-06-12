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Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen

Teretha und Chad

TLCFolge vom 12.06.2018
Teretha und Chad

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Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen

Folge vom 12.06.2018: Teretha und Chad

89 Min.Folge vom 12.06.2018Ab 12

Teretha ist bettlägerig, in ihrer Fettsucht gefangen und kann nicht aufhören, Fastfood in sich hineinzustopfen. Da sie das Haus zwei Jahre nicht verlassen hat und befürchtet, ihre Enkel nicht aufwachsen zu sehen, wendet sie sich an Dr. Now. Er ermöglicht der 360 Kilo schweren Frau eine Magenbypass-OP, nachdem sie gut 100 Kilo abgenommen hat. Doch die zweifache Großmutter hat plötzlich eine Blockade und verweigert jede Art von Bewegung. Außerdem: Mit 318 Kilo muss Chad seinen Beruf als Fernfahrer aufgeben und von seiner Frau versorgt werden. Nach einer OP nimmt er rapide ab, ist jedoch zurück im Teufelskreis, als er wieder in seinen Truck steigt.

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