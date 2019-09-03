Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.09.2019: "Peter Pane" in Oldenburg
44 Min.Folge vom 03.09.2019Ab 6
Das "Peter Pane" lädt unseren Profi Mike Süsser am zweiten Tag der Oldenburg Runde ins Herz der Universitätsstadt ein. Betriebsleiterin Alina Bremke steht voll hinter dem Konzept der Systemgastronomie und möchte mit dem stylischen, modernen Lokal auf ganzer Linie überzeugen. Die Gäste erwartet eine große Auswahl an raffinierten Burgern, Salaten, passenden Beilagen und Desserts. Reicht es für den Wochensieg?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins