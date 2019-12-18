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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kochleidenschaft und Emotionen in der "Schartner Alm"

Kabel EinsFolge vom 18.12.2019
Kochleidenschaft und Emotionen in der "Schartner Alm"

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Folge vom 18.12.2019: Kochleidenschaft und Emotionen in der "Schartner Alm"

44 Min.Folge vom 18.12.2019Ab 6

Bergfest in den Dolomiten: Geschäftsführerin Nicole Ramoser erfüllte sich und ihrer Familie ihren Lebenstraum, die "Schartner Alm" in Ritten. Hier verbindet sie Camping mit edlem Fine Dining und ist bekennende Perfektionistin. Ob diese ungewöhnliche Kombination gepaart mit ihrer Detailverliebtheit bei Mike und den vier Kollegen den richtigen Nerv treffen wird?

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