Kurzurlaub machen in der "La Bodega"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.11.2019: Kurzurlaub machen in der "La Bodega"
45 Min.Folge vom 26.11.2019Ab 6
Viva Thüringer Wald! Am zweiten Tag der Wettkampfwoche geht es zu Sascha Triebs in die "La Bodega" in der Fahner Mühle. Kann ein Quereinsteiger authentisch spanisch kochen? Profikoch Mike Süsser und vier weitere Gastronomen werden den charismatischen Sascha und sein Lokal auf Herz und Nieren prüfen.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen