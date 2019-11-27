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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Ungewöhnliche Kombinationen in der "Viba"-Nougatwelt

Kabel EinsFolge vom 27.11.2019
Ungewöhnliche Kombinationen in der "Viba"-Nougatwelt

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Folge vom 27.11.2019: Ungewöhnliche Kombinationen in der "Viba"-Nougatwelt

44 Min.Folge vom 27.11.2019Ab 6

Die moderne "VIBA Nougat Welt" in Schmalkalden ist der heutige Schauplatz des Gastrowettstreits im Thüringer Wald. Bianca Schwarz wird den einen oder anderen mit den süßen Versuchungen verführen wollen. Mit unkomplizierten mediterranen Speisen soll die Showküche überzeugen! Reicht es für den goldenen Teller?

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