Exotische Kreationen im "Das SCHOKO"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.12.2019: Exotische Kreationen im "Das SCHOKO"
44 Min.Folge vom 02.12.2019Ab 6
Wochenstart im Harz! Vorhang auf für die Restaurantfachfrau Franzi Fuchs mit ihrem Lokal "Das SCHOKO". Gemeinsam mit ihrem Partner und Koch Sandro Bogner (36) betreibt sie das Restaurant auf dem idyllischen Campingplatz am Kreuzeck bei Goslar. Schokolade ist hier der Rote Faden - sowohl bei den kreativen Gerichten, als auch im liebevoll gestalteten Gastraum. Gibt es eine klare kulinarische Linie oder wird hier einfach nur mit Schokolade gespielt und nach Lust und Laune gekocht?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen