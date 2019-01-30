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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Geschmack ohne Kohlenhydrate im "Lekka-Low Carb Cuisine"

Kabel EinsFolge vom 30.01.2019
Geschmack ohne Kohlenhydrate im "Lekka-Low Carb Cuisine"

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Folge vom 30.01.2019: Geschmack ohne Kohlenhydrate im "Lekka-Low Carb Cuisine"

44 Min.Folge vom 30.01.2019Ab 6

"Low Carb" ist das Stichwort in Bottrop bei Jessica Klossas (37) "Lekka-Low Carb Cuisine". Dieser neue Trend der kohlenhydratreduzierten Küche erfreut sich in der Gastro-Szene immer größerer Beliebtheit. Im Gespann mit ihrem Partner Marc verwöhnt sie viele Stammgäste und neue Fans der Low-Carb Cuisine.

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