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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Junge Liebe im "Dolce Vita"

Kabel EinsFolge vom 09.10.2019
Junge Liebe im "Dolce Vita"

Junge Liebe im "Dolce Vita"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 09.10.2019: Junge Liebe im "Dolce Vita"

44 Min.Folge vom 09.10.2019Ab 6

Halbzeit in Göttingen. Heute besuchen Profikoch Mike Süsser und die Gastronomen Laura Littwin (27) in ihrem "Dolce Vita". Zusammen mit ihrem Mann und Chefkoch Marcel hat sie das italienische Restaurant erst vor wenigen Monaten eröffnet. Kann die sympathische Laura nach so einer kurzen Eingewöhnungsphase unsere Wettstreiter überzeugen?

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