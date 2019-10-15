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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Super moderne Küche im "Fundament"

Kabel EinsFolge vom 15.10.2019
Super moderne Küche im "Fundament"

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Folge vom 15.10.2019: Super moderne Küche im "Fundament"

44 Min.Folge vom 15.10.2019Ab 6

Kai Wienand (31) lädt heute seine Kollegen zu sich ins "Fundament". Am Ufer des Neckars hat der Mannheimer sein Restaurant eigenhändig aufgebaut und zum Erfolg geführt. Nun hofft der Alleskönner, die Erwartungen von Mike Süsser mit seiner gehobenen Küche zu übertreffen. Bewahrt der junge Koch trotz der hohen Anforderungen einen kühlen Kopf?

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