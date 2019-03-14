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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Echte Chinakost im "Selig"

Kabel EinsFolge vom 14.03.2019
Echte Chinakost im "Selig"

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 14.03.2019: Echte Chinakost im "Selig"

44 Min.Folge vom 14.03.2019Ab 6

Freunde der chinesischen Kochkunst kommen in Daniel Deng's (37) Lokal "Selig" in Berlin-Charlottenburg voll auf ihre Kosten. Hier gibt es ausschließlich traditionelle Gerichte aus der Sichuan-Hunan-Küche aus Westchina. Exotische Gewürze und raffinierte Fisch- und Fleischgerichte mit dem gewissen "Kick" zählen zu den Spezialitäten des Hauses.

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