Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.03.2019: Echte Chinakost im "Selig"
44 Min.Folge vom 14.03.2019Ab 6
Freunde der chinesischen Kochkunst kommen in Daniel Deng's (37) Lokal "Selig" in Berlin-Charlottenburg voll auf ihre Kosten. Hier gibt es ausschließlich traditionelle Gerichte aus der Sichuan-Hunan-Küche aus Westchina. Exotische Gewürze und raffinierte Fisch- und Fleischgerichte mit dem gewissen "Kick" zählen zu den Spezialitäten des Hauses.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen