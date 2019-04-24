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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Gutes Stück Fleisch im "Miranda BBQ"

Kabel EinsFolge vom 24.04.2019
Gutes Stück Fleisch im "Miranda BBQ"

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Folge vom 24.04.2019: Gutes Stück Fleisch im "Miranda BBQ"

44 Min.Folge vom 24.04.2019Ab 6

Auch am zweiten Tag dreht sich wieder alles um fleischige Köstlichkeiten vom Grill. Der sympathische Gastgeber Alexis (48) serviert vor den Toren Hamburgs in Hamfelde nicht nur standardmäßig gute Laune, sondern auch eine große Auswahl an saftigen Steaks, Spareribs und Burger vom Holzkohlegrill.

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