„Hafenrestaurant Grömitz“, GrömitzJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.06.2019: „Hafenrestaurant Grömitz“, Grömitz
44 Min.Folge vom 03.06.2019Ab 6
In dieser Woche geht's für unseren Profi Mike Süsser an die schöne Ostseeküste. Den Auftakt bestreitet Koch Tim Bornewasser (30) im "Hafenrestaurant Grömitz". In seinem Familienbetrieb steht klassische regionale Küche auf dem Programm. Tim ist heiß auf den Sieg und will richtig abräumen!
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
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